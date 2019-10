C'erano una volta i trasferimenti definitivi, quelli che oggi sono sempre meno.. In ogni sessione ne vediamo sempre di più, è uno dei temi sui quali la Fifa ha deciso di focalizzare l'attenzione.- Ad accendere l'allarme è l'ultimo rapporto mensile del: negli ultimi dieci anni (2009-19), considerando i cinque campionati principali, si è passati da una media di 2.30 giocatori in prestito per ogni club delle 5 Big a 3.12 nella stagione scorsa.JUVE E INTER - Tanti club italiani tra quelli che hanno prestato più giocatori nelle ultime dieci stagioni: al primo posto assoluto c'è l'con 62 prestiti. Laè quarta con 51 prestiti in uscita, subito dietro all'a quota 53. Il club al quale i bianconeri hanno girato più giocatori in prestito è l'(5).- Ribaltando la classifica, vediamo qual è, invece, il club che ha avuto più giocatori in prestito. ​La Serie A è il campionato con il dato più alto: sono quasi 5 i giocatori in prestito per club, con un minutaggio del 12,9%. Dei 20 club che hanno avuto più giocatori in prestito tra i cinque campionati principali, 9 sono italiani. Il primo posto è delcon 19 prestiti (12 dei quali sotto la gestione Pozzo); subito dopo c'è il, che nell'ultima stagione in Serie A ha tesserato 18 giocatori in prestito.