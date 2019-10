Antonio Conte non ha ancora sciolto il grande dubbio della vigilia in casa Inter, a poco più di 24 ore dal big match di campionato contro la Juventus a San Siro. Queste le sue parole sulle condizioni di Romelu Lukaku in conferenza stampa: "Giocherà se darà le garanzie, se sarà a posto. Se no giocherà un altro". E, con Alexis Sanchez squalificato, le opzioni si riducono di molto, con il solo Lautaro Martinez eventualmente a disposizione tra i centravanti di ruolo.