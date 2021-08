più gli infortunati Ramsey, Kaio Jorge e Arthur. Questa è la squadra che preparerà Napoli-Juve dell’11 settembre tra rischi e problemi. Il nodo più grande è quello legato ai sudamericani, che torneranno solo all'ultimo: Max, riporta Tuttosport,E dovrà inventarsi qualcosa nel mezzo del caos. Quale sarà la probabile formazione anti-Napoli? Szczesny, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi, De Sciglio, Morata e Kean.Dybala, come gli altri sudamericani, affronterebbe la Bolivia al Monumental di Buenos Aires all’1.30 del mattino del 10 e poche ore dopo la Juve sarà già in viaggio verso Napoli. Il che rende praticamente impossibile averli a disposizione. Una lotta è in atto con tante istituzioni coinvolte a livello internazionale e con le posizioni anti-Fifa espresse con forza dalla Premier e dalla Liga. Ma il Tas di Losanna è stato chiaro: i giocatori devono partire. E ora? In Spagna si vocifera che le partite delle squadre coinvolte nel caos sudamericani possano subire un rinvio. Perché l'altro rischio è quello della quarantena per chi proviene dai paesi a rischio.