La Juve sta vivendo un momento non facile e Il Giornale analizza l'umore attorno alla squadra bianconera: "Ronzano mille voci attorno alla Juventus. Sembra che ci si avvicini alla fine, anzi al crollo dell’Impero. Tutti contro uno e uno contro nessuno. Uno è Sarri e tutti sarebbe il resto dell’azienda bianconera, complottista e pronta a tagliare i ponti con l’allenatore incompreso e incomprensibile. Torna il brusio su Guardiola, un cognome che è garanzia per montare la qualunque su giornali e in radio e tv". ALLEGRI - ​"Si mormora anche di un ritorno di Allegri, che gode ancora di salario mensile fino a giugno. In verità la Juventus si avvicina alla partita contro il Milan con la consapevolezza di non poter sbagliare ancora. Non ci sono più alibi, la Juventus cerca di fare gruppo, il ronzio che coinvolge Agnelli è singolare e avrebbe bisogno di un chiarimento, cosa che, visti la caratura e l’astuta latitanza di certi attori che avrebbero questo compito, resta un'utopia".