Fabio Paratici lavora giorno e notte sul mercato della Juventus in vista della prossima stagione, ma c'è chi lo sta osservando molto attentamente da lontano. Il dirigente della Juve è l'ultima idea del Ceo della Roma Guido Fienga, che sta lavorando al passaggio del club da Pallotta a Friedkin. Un nuovo nome per voltare definitivamente pagina, nonostante la posizione di Petrachi ad oggi non è affatto in discussione. Paratici è comunque un'idea della Roma che ta valutando diversi scenari per il futuro. A riportarlo è Il Tempo.