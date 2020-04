Secondo quanto riporta Espn, il Manchester United è interessato a Matthijs de Ligt, difensore della Juventus arrivato a Torino la scorsa stagione. L'olandese non è l'unica stella della Serie A finita nel mirino dei Red Devils visto che, sempre secondo il portale americano, c'è anche Kalidou Koulibaly sul taccuino del club inglese alla ricerca di nomi importanti per rilanciarsi dopo anni di anonimato. La Juve ha pagato De Ligt oltre 80 milioni tra parte fissa e bonus, l'olandese è il secondo calciatore più pagato in rosa dopo Cristiano Ronaldo.