E Calciomercato.com ne scrive così: "Un problema, che in questo inizio di stagione sta condizionando gioco e risultati. Che sta mettendo in mostra la Juve peggiore, una versione che così non può raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra le cose che non vanno della squadra di Allegri c'è una tenuta fisica precaria, che ha fatto la differenza in negativo nelle prime quattro uscite di campionato, con solo due punti conquistati.Il problema non è solo di preparazione, con la Juve che sta sicuramente mettendo benzina nelle gambe per affrontare tutta la stagione, ma anche di ​scelta di difendere bassi per lunghi tratti della partita. Che inevitabilmente obbliga a grandi sforzi per raggiungere l’area avversaria. Ogni contropiede, di fatto, una traversata atlantica, che porta via grandi energie.