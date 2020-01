L'edizione odierno del Il Corriere della Sera analizza il momento in casa Juve dopo la sconfitta al San Paolo e accomuna le parole di Sarri a quelle del suo vice Martusciello qualche settimana fa: "Aleggia la sindrome del «purtroppo» - spiega il Corsera -, che va spiegata: durante le feste, nel club juventino di Ischia, la sua isola, il fido vice Martusciello, si è espresso in modo maldestro, dicendo che «questa Juve purtroppo viene da otto anni di successi ed è difficilmente migliorabile». Il concetto, espresso in modo più accorto, è lo stesso che Sarri ha ribadito anche al San Paolo".