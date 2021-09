arriva dalla pagella della Gazzetta, che ne stronca rendimento e utilità nella Juve. Ma è in buona compagnia...Il Corriere dello Sport rilancia: "Rabiot 5 - Fugge verso la porta come Morata, ma Tomori lo blocca. Buoni inserimenti offensivi ma senza concretezza, come a inizio del secondo tempo. Si perde nel finale e perde anche Rebic, che salta tra lui e Locatelli".Solo Tuttosport lo salva: "RABIOT 6 Pronti via, una botta in testa da cui gli serve qualche minuto per riprendersi. Bravo a puntare la porta, a lanciarsi in profondità (esattamente come provato e riprovato in allenamento), non è tuttavia preciso o fortunato a sufficienza al momento di insaccare".