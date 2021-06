Matthijs de Ligt tiene in ansia l'Olanda e la Juventus. Il difensore bianconero ha interrotto l'allenamento di oggi nel ritiro di Lagos per un problema all'inguine. Da capire l'entità della lesione, ma il ct oranje Frank de Boer non sembra essere troppo ottimista: "Già ieri aveva avuto qualche problema all'inguine, non voleva correre rischi. E neanche noi. Per questo ancora non so se domenica sarà a disposizione contro la Georgia, dobbiamo aspettare e valutare". Un altro stop per de Ligt, che ha all'inizio della settimana aveva lasciato l'allenamento in anticipo rispetto ai compagni per fare esercizi individuali.