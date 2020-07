stringe i denti e resiste. Il difensore olandese, recuperato per la partita di stasera contro la Lazio dopo le risposte positive arrivate ieri in allenamento, ha un problema alla spalla destra che si sta portando avanti da un po'. Il dolore è forte, impossibile però mollare ora: c'è uno scudetto da vincere e tra meno di un mese ricomincerà la Champions League, il centrale è diventato un giocatore insostituibile per Maurizio Sarri e quando manca lui crolla la difesa. Tuttosport conferma la nostra anticipazione di una settimana fa ( QUI ): a fine stagione de Ligt dovrà operarsi alla spalla per eliminare del tutto il problema, e poter giocare con serenità senza dolore.