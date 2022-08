L'allarme arriva dall'Inghilterra, più precisamente dalle pagine online del giornale inglese The Times. Infatti, lasarebbe in procinto di annunciare delle sanzioni controe altri club italiani ed esteri: "L'Uefa si prepara ad annunciare nel prossimo mese le sanzioni per dieci club che hanno violato le regole del FFP (Financial Fair Play) fino al 2020-21, tra cui Barcellona, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter e Roma, secondo le fonti. Secondo quanto si apprende, le analisi iniziali hanno evidenziato problemi anche per l'anno 2021-22 per 20 club, anche se i bilanci finali di questi club devono ancora essere depositati presso l'Uefa e il loro quadro finanziario potrebbe cambiare".