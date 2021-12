Intervenuto ai microfoni di Teleclub Italia, il giornalista Raffaeleha parlato del momento deldi Spalletti, lanciando un allarme in vista del big match del 6 gennaio contro la. Ecco le sue dichiarazioni: "Tra pochi giorni si aprirà la finestra di mercato. Essendo partito un difensore come Manolas, con Mario Rui fuori per squalifica, mi aspetto che il Napoli prenda un centrale il 2 gennaio e un esterno basso il 3 perché non si può andare rimaneggiati a sfidare la Juve a Torino. Ma credo che ciò non accadrà prima dell'Epifania".