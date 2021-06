Allarme Covid per Morata. L'attaccante della Juventus si sta preparando per l'Europeo con la sua nazionale spagnola ma nei giorni scorsi in squadra ci sono state delle positività al Covid, prima Busquets poi Llorente. A fare il punto sulla situazione è il ct della Spagna Luis Enrique: "Sta bene, è asintomatico e può allenarsi. C'è un piano di lavoro per lui, sempre in contatto con lo staff. Lo aspetterò, lo aspetteremo tutti. L'importante è che nessun altro si contagi. Dovremo rinforzare i protocolli e provare a portare i calciatori agli Europei alla massima condizione perché abbiamo bisogno che tutti stiano al meglio. Quando aspettiamo i risultati dei tamponi, c'è sempre tanta incertezza, ma stiamo provando a controllare la situazione".



Attraverso una nota ufficiale la Spagna comunica aggiornamenti su Llorente: "I test effettuati mercoledì 9 giugno hanno avuto esito negativo. La controanalisi dello stesso test ha confermato il risultato delle ultime ore, facendo emergere il caso del centrale spagnolo come un caso di falso positivo. Se il risultato negativo sarà confermato nei test di oggi e di domani, Llorente potrà unirsi ai propri compagni negli allenamenti".