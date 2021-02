Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il ritiro a cui si sta sottoposto la Juventus è molto duro. Il motivo? I numeri allarmanti del Covid in Portogallo. Ecco cosa scrive il portale della Rosea: "Sarà una trasferta particolare, condizionata dall’emergenza sanitaria in Portogallo: la Juve ha rinunciato anche alla conferenza stampa in loco (come avviene di solito in Champions), la farà da Torino. Arriverà ad Oporto in serata e sarà blindatissima in albergo: abolito anche la classica rifinitura del giorno della gara".