L’allarme coronavirus ha sconvolto la normale programmazione delle partite di Serie A e non solo. Juve-Inter, la sfida scudetto che si giocherà domenica prossima allo Stadium, a porte chiuse, potrebbe essere trasmessa in diretta televisiva in chiaro, per tutti. Un’ipotesi che assume credibilità ora dopo ora. Secondo quanto riferito dall’Ansa, da Sky filtrano aperture a questa soluzione. Marzio Perrelli, executive vice President di Sky Sport, ha dichiarato: “Vista l’eccezionalità del momento e se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, a valutare di aprire una finestra in chiaro e trasmettere la partita su TV8, canale gratuito del gruppo, per consentire a tutti di vederla”.



LA RICHIESTA DEL CODACONS - In mattinata anche il Codacons, associazione dei consumatori, si era fatto sentire, sostenendo la necessità della trasmissione in chiaro di tutte le partite coinvolte nei provvedimenti presi per l’emergenza coronavirus, quindi tutte quelle che si dovranno disputare a porte chiuse.



PARLA SPADAFORA - Interpellato in merito alla possibilità di trasmettere in chiaro Juve-Inter, Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha così commentato: “Lo decidono le Leghe. Io non entro nelle scelte autonome del mondo dello sport. Le nostre disposizioni sono di non giocare le competizioni se non a porte chiuse. Per il resto so che alcune società ci hanno detto che le porte chiuse creano danni. Ma noi non abbiamo imposto le porte chiuse, se ci sono date disponibili per giocare più avanti va bene ma noi non abbiamo disposto di giocare obbligatoriamente a porte chiuse”.