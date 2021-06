Alle 18 di oggi pomeriggio, tre ore prima della sfida di Euro 2020 tra Italia e Svizzera, è scattato un allarme bomba a pochi chilometri di distanza dallo stadio Olimpico, dove si giocherà la partita. A suscitare l'apprensione dei passanti, e il conseguente intervento delle forze dell'ordine, una Smart parcheggiata al numero 2 di via Tito Speri al cui interno era visibile un pacco con dei fili. La zona è stata evacuata e, secondo quanto riportano le fonti della polizia, effettivamente all'interno dell'automobile è stato ritrovato un ordigno artigianale che, per fortuna, non è esploso.