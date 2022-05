Javier Tebas, presidente della Liga, lancia l'allarme. A Marca ha dichiarato: "Il Barcellona sa cosa deve fare. Conoscono perfettamente le nostre regole di controllo economico e la loro situazione finanziaria. Non so se venderanno De Jong, Pedri o Pepito Perez (Pinco Pallino). Ma sanno che devono vendere e avere maggiori entrate, questo è quello che devono fare. Il Barcellona ha accumulato molte perdite negli ultimi anni, alcune avrebbero potuto essere evitate. Devono riempire la dispensa. E oggi il Barcellona non può ingaggiare Lewandowski".