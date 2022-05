Allan, al Corriere dello Sport, ha parlato così dell'Italia e del Napoli: "A me non è arrivato alcun segnale. Io penso che il mio destino professionale rimarrà immutato. Resterò all'Everton, per quello che ne so: io in Inghilterra ci sto bene, ho la stima di un club del quale sono orgoglioso, con strutture impressionanti e al quale devo rispetto. Ogni volta che posso guardo il Napoli. Io ne sono tifoso. A un certo punto, ho pensato potesse farcela. Ma il terzo posto è un gran risultato. Ottenuto senza mai correre il rischio di ritrovarsi fuori dalla Champions e restando anzi incollato allo scudetto sino a poche giornate dalla fine. L'amore di Napoli è il mio trofeo e io lo colgo per strada o nei rapporti che ho conservato".