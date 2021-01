Era l'estate del 2019 quando la Juventus ha pescato un giovane talento dal Lione B per circa 400mila euro. Tunisino, classe '99, si chiama, e oggi è diventato l'eroe della serata. E' lui il match-winner che ha deciso l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa ai tempi supplementari.- Dribbla, sterza e lascia a bocca aperta tutti i tifosi (come vi avevamo raccontato QUI ). Non ci credete?ha ricordato emozionato nel post partita. Quasi non ci crede neanche lui. Il passaggio in Serie C è fondamentale per costruire le basi per il futuro.- Il primo contratto professionistico di Rafia è arrivato proprio con la Juventus, che potrebbe arrivare a pagarlo fino a 5 milioni di euro considerando i bonus accordati col Lione. Nato in Tunisia e cresciuto in Francia con il; il tempo di convincere tutti al Bron Grand Lyon, che gli scout del Lione lo notano subito e lo mettono sotto contratto: con la squadra B si mette in vetrina soprattutto in Youth League, dove nel 2018/2019 totalizza 3 gol e 4 assist in 7 presenze.- Il progetto Juve l'ha convinto fino in fondo, tanto da spingerlo a non firmare il primo contratto da pro col Lione ma di trasferirsi a Torino. Un inizio complicato prima di mettersi in mostra: 2 gol e sei assist in 13 gare prima di stasera.. Difficile ora che Rafia possa lasciare la Juventus, i bianconeri se lo coccolano e si godono la crescita del ragazzo. Dopo la prima convocazione col Crotone è arrivato anche il gol al debutto, per un futuro da protagonista.