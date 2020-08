1









L'ultima idea di Fabio Paratici per l'attacco della Juventus è Donyell Malen. L'attaccante del Psv, gestito da Mino Raiola, è uno dei talenti della nuova generazione dell'Olanda che punta a tornare protagonista in Europa. Classe '99 come de Ligt, nella stagione appena finita Malen ha totalizzato 17 gol e 9 assist in 24 partite (l'Eredivisie si è conclusa durante il lockdown), saltando tutta la seconda parte di stagione per un'operazione al ginocchio. Nel video qui sotto il meglio di Malen, nuova idea per l'attacco della Juve.