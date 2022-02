7









Sembra essere ritornata la luce nel quartier generale della Continassa, quella stessa luce che ha accolto sotto i riflettori i due volti nuovi, Denis Zakaria e soprattutto, Dusan Vlahovic. Se poi a questi, sommiamo anche il raggiungimento momentaneo del quarto posto, complice anche il k.o dell'Atalanta contro il Cagliari, allora possiamo dire che si percepesice un clima di totale euforia che, mancava ormai da diversi mesi, se non anni. Ma quelli del centrocampista svizzero e dell'attaccante serbo non sono gli unici due colpi di mercato messi a segno dalla Vecchia Signora che, nelle ultime ore disponibili ha acquistato anche il cartellino del giovane difensore del Frosinone Federico Gatti.



La sua è stata una scelta mirata in vista di quello che potrebbe accadere a giugno, con la posizione di de Ligt che resta ancora in bilico e che probabilmente, potrebbe vacillare in maniera definitiva con il passare delle settimane, facendo fede anche a quanto dichiarato dal suo procuratore Mino Raiola nei mesi precedenti. Gatti intanto, si è preso la scena nell'ultima uscita andando a segno e regalando la vittoria ai suoi per 2-0 ai danni del Vicenza. I tifosi ciociari impazzano e si godono il loro gioiellino per questi ultimi 6 mesi, prima che approdi definitivamente all'ombra della Mole. Ma a farci conoscere meglio il classe 98 è stato chi lo lanciò per la prima volta nel mondo dei grandi e facciamo riferimento a mister Ivan Javorcic che, ha svelato alcuni aneddoti. 'Federico si merita la Juve per la fame che ha, per la cattiveria agonistica con cui entra in campo. Fa interventi decisi e mirati, ma è sempre corretto, pulito. Già dai tempi della Pro Patria si vedeva che lavorava per costruire per sé e la sua famiglia una carriera importante. La sua è una bella storia da raccontare, un messaggio forte al nostro mondo per come ha lottato, facendo quando era dilettante anche tanti lavoretti, pur di emergere. Quando arrivò alla Pro Patria pescato dal ds Turotti al Verbania, si parlava molto bene di lui ma andava verificato, provenendo dai dilettanti. ci accorgemmo subito che la categoria gli era stretta. Per la personalità con cui gioca, per la ferocia che ci mette in marcatura, rendendolo unico. Sabato scorso abbiamo avuto la conferma di quello che è il suo reale valore: ha appena vissuto la settimana più folle della sua vita, eppure in campo è stato ancora una volta il migliore, questo vuol dire saper controllare al meglio la propria emotività, avere insomma la stoffa gusta'.