Una delle caratteristiche preferite dal Pirlo allenatore è la duttilità. Al tecnico della Juve piace sperimentare e provare giocatori in ruoli diversi, secondo lui adatti alle qualità di ognuno. L'ha fatto soprattutto all'inizio della stagione quando doveva ancora trovare una quadra alla squadra, ma ogni tanto continua a proporre questa filosofia anche in questi mesi.: lo svedese può fare la mezz'ala o l'esterno di centrocampo, giocare sulla trequarti o avanzare da seconda punta come verrà schierato oggi contro la Spal.- A proposito, tra i titolari dovrebbe esserci anche Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 che in questa stagione ha totalizzato un gol e un assist in 12 partite di Serie C con l'Under 23 di Zauli. Caratteristica principale del ragazzo: duttilità. Tac, proprio quella che piace a Pirlo.E lo dice il suo agente Andrea D'Amico, che in una nostra intervista ( QUI ) ci ha raccontato che: "Sa fare tutto, come Pirlo".- Tifoso juventino da sempre, Fagioli è statavicino ad Adrien Rabiot, con Bernardeschi e Ramsey sulle fasce. Mica male come debutto, per un ragazzo che potrebbe diventare l'ennesino giovane a passare dall'Under 23 alla Juventus A.- I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro di Fagioli, perché il suo nome è in cima alla lista del Sassuolo come possibile contropartita nell'affare Scamacca. A dire la verità la prima richiesta dei neroverdi era Dragusin, che la Juve non intende inserire e sta trattando il rinnovo per allontanare il pressing del Lipsia;. Intanto stasera Fagioli partirà titolare contro la Spal, l'ennesimo giovane pescato da Pirlo e... battezzato da Allegri. E con la sua duttilità può giocare ovunque.