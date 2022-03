In queste ultime è finita sotto i riflettori la compagna del preidente della Juve Andrea Agnelli, Deniz Akalin. L'ex modella di origini turche era infatti presente all'interno del pullman bianconero che ha portato i bambini ucraini in Italia, salvandoli così dalla guerra e da un futuro totalmente incerto. Ma chi è Deniz Akalin?



TUTTO SU DENIZ AKALIN - I due si sarebbero conosciuti nel periodo in cui entrambi erano quasi alla definitiva rottura con i loro rispettivi e precedenti partner, continuando poi a frequentarsi nelle settimane successive. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Deniz Akalin è stata sposata in passato con Francesco Calvo, ex responsabile dell’area marketing alla Juventus, poi passato al Barcellona, con il quale ha avuto una figlia dal nome Mila. Nel 2015 arriva l'ufficialità della relazione con il patron bianconero, con il quale convive attualmente e ha messo su due figli, Livia Selin e Vera Lin.