Fabio Paratici ha piazzato il colpo Dabo per l'Under 23 di Lamberto Zauli. Prestito con diritto di riscatto dal Nantes, sei mesi per studiarlo da vicino per poi decidere se tenerlo a Torino. Classe 2001, Abdoulaye Dabo è un centrocampista puro che nell'ultimo periodo si è trasformato in ala. Ha bruciato le tappe diventano il giocatore più giovane a firmare il primo contratto da pro. All'epoca aveva 16 anni, oggi ne ha 19 e da tre è nel giro della prima squadra.



IL PROFILO - Piede sinistro, può giocare in ogni ruolo a metà campo: duttile. E' questa una delle caratteristiche che cerca Andrea Pirlo nei suoi giocatori. Lo monitorerà anche lui seguendo la sua crescita giorno per giorno perché l'allenatore ha dimostrato di non avere paura a lanciare i giovani (l'ultimo in ordine di tempo, Dragusin, è un 2002). Si ispira al connazionale Kanté, quando parte sulla fascia non lo fermano più ed è bravo anche nel dribbling. 2 presenze in assoluto in Ligue 1 e appena 5 gare in National 2 - quarta divisione francese - in questa stagione con la squadra B. Una carriera in ascesa leggermente frenata nell'ultimo periodo. Ora Dabo è pronto a rilanciarsi in bianconero, dove la Juventus non vede l'ora di scoprirlo.