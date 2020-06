3







di Francesco Guerrieri

Il giorno delle visite mediche di Arthur, la Juve scopre Felix Correia: attaccante esterno classe 2001, arriva dal Manchester City e anche lui svolgerà oggi i test medici. Operazione in prospettiva per Paratici, che secondo alcuni ha messo a segno un vero e proprio colpo per il futuro. Correia è considerato uno dei migliori talenti del calcio portoghese, e ai tempi dello Sporting Lisbona era nei database dei club di mezza Europa: dal Barcellona al Liverpool, dal Dortmund al Napoli, passando per Lazio, Milan, Arsenal e Monaco. Lo volevano tutti.



QUASI FATTA COL BARCELLONA - L'estate scorsa l'ha preso il Manchester City per poco più di tre milioni e mezzo, superando il Barcellona all'ultima curva. Gli osservatori catalani si erano innamorati di questo ragazzo che paragonano a Ousmane Dembélé, e avevano già pronto il piano: due stagioni nella Masìa (la cantera del Barça, uno dei settori giovanili più importanti al mondo) per poi inserirlo in prima squadra. Per lo Sporting erano già pronti 10 milioni di euro. Quasi fatta, se non fosse stato per l'inserimento del City che con molto meno è riuscito a portarselo a casa per poi girarlo in prestito nelle giovanili dell'Az Alkmaar, dove quest'anno ha totalizzato 27 presenze, 3 gol e 7 assist. CARATTERISTICHE - Correia è cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona, dove in dieci ha dimostrato di avere tutte le qualità per diventare un giocatore importante. Dall'Under 15 alla 19, i commenti si sprecavano: "E' l'erede di Figo e Ronaldo" dicevano i più ottimisti. Mica male come paragone. Il ragazzo ci sa fare: corre col pallone incollato al piede, preferisce giocare largo a destra ma può adattarsi anche sulla fascia opposta. Bravo a tagliare verso il centro, è perfetto per un attacco a tre. Quando parte a campo aperto non lo fermi più, se ti punta è finita. Ottimo dribbling, ha anche un buon tiro da fuori. Difetti? Deve essere più continuo nei 90' e migliorare la fase difensiva. Il tempo non manca.



LO SCAMBIO - La Juve è pronto a scoprirlo, Felix Correia è l'operazione a sorpresa di Fabio Paratici. Arriva in uno scambio messo in piedi con il Manchester City, al quale andrà lo spagnolo classe 2002 Pablo Moreno, che quest'anno ha totalizzato 5 gol e 2 assist in 21 presenze con la Primavera di Zauli. Una volta definito l'affare, il City girerà Moreno al Girona, club satellite degli inglesi. Correia sbarca a Torino, primo giorno bianconero per il talento portoghese.