di Nicolò Vallone

Penultima di campionato a scudetto già vinto, l'occasione ideale per far esordire dei giovani. Soprattutto quando c'è da far riposare i titolari in vista dell'imminente Champions League. E così Maurizio Sarri ha portato con sé a Cagliari 8 giocatori dell'Under 23 e di questi ce ne sono due che fino agli ultimi minuti prima della comunicazione delle formazioni ufficiali possono sognare una maglia da titolare: i classe '98 (giovani ma non ragazzini, insomma) Luca Coccolo e - soprattutto - Simone Muratore.



DIFESA MANCINA - Coccolo è un difensore mancino alto 1,87m che nell'Under 23 bianconera, coi mister Zironelli e Pecchia, ha completato la trasformazione in centrale. Ma lui nasce terzino sinistro, e i rumors della vigilia del match col Cagliari lo vedono in ballottaggio in quella posizione con Alex Sandro. Dopo la Primavera juventina, ha esordito da professionista in prestito al Perugia (novembre 2017, in Coppa Italia) ma è al Prato, nel 2018, che ha accumulato una certa continuità di minutaggio. Con la prima squadra della Juve finora ha ottenuto solo qualche convocazione, ma stasera si gioca qualche piccola chance di esordio, se Mister Sarri se la sentirà.



PLUSVALENZA... DIVINA - Più probabile l'impiego sul terreno della Sardegna Arena di Muratore. Diventato esattamente un mese fa un calciatore dell'Atalanta per la prossima stagione, con annessa plusvalenza da quasi 7 milioni, non stupisce che abbia destato l'interesse della squadra di Gasperini: è un centrocampista di grande fisicità, tanto da poter essere all'occorrenza arretrato in difesa, che non disdegna però una certa presenza offensiva. Contrariamente a Coccolo, Muratore non è mai stato mandato in prestito e ha effettuato direttamente il salto da Primavere a Under 23, con cui ha segnato 3 reti nelle due stagioni di Serie C disputate. Sarri gli ha già concesso tre scampoli di partita facendolo entrare nel finale delle sfide contro il Bayer Leverkusen (Champions League, dicembre 2019), Lecce e Milan (campionato post-Covid).