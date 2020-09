2







di Francesco Guerrieri

Dietro quel viso pulito da bravo ragazzo, si nasconde un talento pronto a sbocciare. Tommaso Barbieri è il marcatore più giovane del Novara in 111 anni di storia. Così si presenta a Torino per iniziare la nuova avventura con la Juventus. Oggi giornata di visite mediche per il talentino dell'Under 18, che arriva in bianconero per 1,4 milioni di euro bonus compresi. La carta d'identità dice 26 agosto 2002, 18 anni compiuti da poco. Barbieri diventa maggiorenne dopo una stagione da protagonista in Lega Pro in cui ha giocato anche due partite dei playoff, con il Novara eliminato in semifinale per mano della Reggia Audace.



A NOVARA - Stagione chiusa con 18 presenze e un gol storico, come detto, contro l'Albinoleffe. Il ragazzo però non si è montato la testa e sa che di strada da fare ne c'è ancora tanta come gli ricordano sempre anche i genitori. "Pensa alla scuola" è il ritornello che gli ripetono sempre a casa. Lui lo fa, a modo suo: materia preferita? Ginnastica. Appunto. La testa però è concentrata sul calcio. A Novara se lo coccolavano tutti, era il più giovane della rosa di mister Bancheri e Buzzegoli e Sbraga lo hanno riempito di consigli fino all'ultimo giorno. Lui non cerca scorciatoie o carezza: "Quando sbagliano devono dirmelo chiaramente - ha raccontato in una vecchia intervista a Calciomercato.com - mi serve per migliorarmi".



MODELLI - Maturo il ragazzo, cresciuto con il mito dell'ex juventino Joao Cancelo. Lui e Alexander-Arnold sono i due modelli di Barbieri, che quando parte sulla fascia corre come un treno. La preferenza è su quella destra, ma può giocare anche dall'altra parte. Poca Playstation, tanto basket che spesso lo tiene anche incollato la notte davanti alla tv a seguire le partite di NBA. E quando può, scende sotto casa a fare due tiri a canestro. Un ragazzo semplice, senza grilli per la testa. Maturo al punto giusto per continuare un percorso di crescita che nella stagione appena conclusa l'ha portato per la prima volta tra i grandi e che ora porterà avanti con l'Under 23 di Zauli.



L'ANEDDOTO CON CR7 - Un sogno quando si è trovato davanti a... Cristiano Ronaldo. Sì, è successo davvero. Un anno fa Juve e Novara hanno fatto un'amichevole e Tommaso era in campo; dall'altra parte c'era il portoghese. Barbieri non si è fatto sfuggire la possibilità di portarsi a casa la maglia di CR7: pensando che quello fosse l'obiettivo di tutti, ha anticipato la "concorrenza" e dopo il primo tempo ce l'aveva già tra le mani. Oggi quella maglia è attaccata in camera, custodita gelosamente. La Juve si è assicurata uno dei migliori terzini in prospettiva, che nell'ultima stagione è stato visionato anche da Atalanta e Sassuolo; ma per studiarlo da vicino sono venuti anche scout del Cheslea dall'Inghilterra. Rimanendo tutti impressionati positivamente dal ragazzo.



IN NAZIONALE - Qualità che sono state notate anche dall'ex ct dell'Under 17 Carmine Nunziata: c'era anche il nome di Barbieri, infatti, nella lista dei convocati per il Mondiale di categoria in Brasile nello scorso novembre. Una vetrina sul mondo con una gara giocata da titolare (è rimasto in campo per tutti i 90') e due da subentrato. Esperienza da aggiungere a un bagaglio che presto si arricchirà ancora di più. Barbieri sbarca alla Juve, il terzino è pronto al grande salto.