Alla Juventus manca personalità? Il messaggio di Tudor è chiaro

La Juventus giocherà un match importantissimo contro il, con l'obiettivo primario di mantenere il quarto posto per avvicinarsi sempre di più alla prossima Champions. I bianconeri sono a +1 dalla squadra di Italiano, e con un successo aumenterebbero il distacco verso lo scontro diretto con la, che insegue a -2 insieme allaInsomma, la Juve affronta la prima di due gare che hanno un peso fondamentale per la fine di questa stagione, con il traguardo Champions fondamentale per costruire anche la squadra del futuro. Nelle gare decisive, però, quest'anno i punti sono mancati: PSV, Atalanta, Fiorentina ed Empoli in Coppa Italia sono state tappe cruciali e, soprattutto, occasioni fallite.

Le parole di Tudor sulla personalità

Alla vigilia Igor Tudor ha parlato proprio della personalità della sua squadra, specialmente verso una partita così importante."Manca nelle gare importanti? Sono situazioni che riguardano il passato, non posso commentare lo stato mentale della squadra prima di me. Roma-Juventus è una gara importante, fatta alla grande, con personalità. Sono tutte importanti. Come con il Monza. La squadra ha dimostrato che c'è. Queste finali, come le chiamano tutti, sono poche e sono tutte lì. Hanno un'importanza. Non è detto che fai una prima bene e poi l'altra male. Come diciamo sempre, una alla volta. Preparato il Bologna, con il loro calcio, le caratteristiche, vediamo chi esce".