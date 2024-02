Alla Juve vincere è l'unica cosa che conta, in qualsiasi competizione e, soprattutto, in Serie A. Sono tornate virali le parole di Edgar Davids, rilasciate subito dopo la festa della Juventus per il centenario della famiglia Agnelli.



"La forza della Juve è sempre stata la squadra. Quando ha vinto c’era sempre una grande squadra. Deve tornare una grande squadra. Uno o due giocatori fanno la differenza, ma gli altri lavorano affinché tutti facciano la differenza. Non è questione di quale giocatore mi piace, ma che devono giocare come squadra e sapere che qui alla Juve si deve vincere. La questione è molto semplice: se non sei in grado di farlo, prendi la valigia…".