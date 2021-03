2









"L'allenatore deve fare l'allenatore, c'è troppa amicizia. L'allenatore deve fare l'allenatore e i giocatori devono fare i giocatori". Tripudio social per l'ultimo intervento a Sky Sport di Matteo Marani. Il giornalista, intervenuto subito dopo Juve-Benevento, ha dato alla società le principali colpe di questa stagione travagliata dei bianconeri.



"La società ha sbagliato l'anno scorso ad ascoltare i senatori e a mandare via Sarri. Quello lì è un messaggio tremendo: non devono decidere i giocatori. La differenza che la Juve ha sempre avuto con gli altri club italiano è quella di avere la forza della società. Decideva Boniperti, non Platini e quindi ora non può decidere Chiellini, non può decidere Bonucci", le parole di Marani. Che trova grande consenso tra i tifosi: ecco i commenti nella gallery dedicata.