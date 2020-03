Dopo il caos calendario causato dall’emergenza coronavirus, finalmente si torna in campo, con il botto. Domenica sera si gioca il derby d’Italia, esattamente una settimana dopo il programma iniziale. Una pausa forzata che potrebbe aver allentato la tensione mentale delle squadre, ma dall’altra parte può aver beneficiato sul recupero di alcuni giocatori. Come quello di Miralem Pjanic. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul momento del centrocampista bosniaco, apparso involuto tecnicamente e fisicamente nell’ultimo periodo, l’emblema la partita di Champions contro il Lione. Sarri ne aveva preso le difese in conferenza stampa, ora sta all’ex Roma adempiere alla missione dei 150 palloni a partita. Il blocco del calendario può aver aiutato Pjanic, reduce anche da un problema all’adduttore, ma soprattutto a livello psicologico. Alla Juve servirà la miglior versione del suo regista per innalzare la qualità del gioco. Prima tappa domenica, c’è l’Inter.