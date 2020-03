Guido Vadalà riparte dalla Serie B americana, l’USL. Il mancato talento argentino è legato alla Juventus per un motivo che forse non tutti sapranno: infatti, il Vadalà arrivò a Torino nell'abito dell'affare con Carlos Tevez al Boca Juniors. Il giovane, però, non andò oltre le 33 presenze in Primavera, così che la Juve decise di non esercitare l’opzione di riscatto, lasciandolo ritornare in patria. Stessa sorte anche nelle sue esperienze in Sudamerica tra Cile, Argentina e Colombia, finendo tra i giocatori svincolati a soli 23 anni. Da poco ha una nuova chance per dimostrare ciò che non ha fatto vedere finora: Vadalà ha firmato con gli Charlotte Independence, nel segno di una rinascita in stile americano.