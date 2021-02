2









Quanto manca Juan Cuadrado. Alla Juve manca tantissimo quel joly che è in grado di essere, quel palleggiatore aggiunto, ma anche creatore di superiorità che è diventato negli anni. La lesione al bicipite femorale della coscia destra, patita il 15 febbraio scorso, ha costretto Pirlo a rinunciarci per Porto e Crotone, ma ora vuole ritrovarlo. Non per Verona, ma per la Lazio. L'obiettivo è averlo a disposizione proprio il 6 marzo, anche per testarlo in vista del 9 marzo, quando si giocherà il ritorno con il Porto. Ma non solo.



RINNOVO - C'è un'altra partita da giocare. Non in campo, ma sul mercato. Il tema è il rinnovo. Lui, ormai senatore Juve, ha rinunciato alla Cina negli scorsi mesi e a quelle ricche offerte che tanto lo avevano tentato, per amore di questa maglia, per la voglia di essere e sentirsi ancora un giocatore importante. Così com'è. Paratici e Nedved sono pronti ad affrontare il tema prolungamento del contratto: contatti continui, nessun ostacolo, con la volontà di estendere per uno o due anni rispetto all'attuale scadenza, fissata al 2022. Decisione comune, in attesa di un'accelerata. Perché la Juve non può e non vuole farne a meno.