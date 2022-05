"Questa Juve potremmo vederla anche con due esterni il prossimo anno?", chiede Andrea Barzagli. "Sì, potremmo vederla, una Juve così", risponde Max Allegri. Sì, perché nella Juve di Dusan Vlahovic gli esterni servono, eccome, e Allegri lo sa. Ecco perché sul mercato il grande nome è quello di Angel Di Maria, ecco perché nell'attesa del ritorno di Chiesa si ragiona anche su Kostic. Tutti nomi di grandi assistman, di giocatori di qualità in grado di portare palloni importanti a DV... 7 o 9? Poco cambia. Al loro centravanti, che senza dubbio sarà Vlahovic, arrivato a gennaio per essere il fulcro di tutto. E' anche vero, però, che non potrà giocare tutte le partite per 90' e quindi serve un suo vice. IL VICE - Lo cerca prima di tutti Max Allegri, che non reputa Moise Kean il nome giusto in tal senso. Ecco perché l'allenatore bianconero cerca un Giroud. Proprio Giroud sarebbe meglio, ma quel treno è ormai passato, ma uno che sia così: forte fisicamente, esperto. E così crescono le quotazioni di uno come Arnautovic, almeno nel gradimento. Da Bologna andrebbe via per un top club, ma bisognerebbe capire la valutazione della società, che fa tutta la differenza. Lui, in un pacchetto di nomi che vede anche Muriel dell'Atalanta e Milik, pallino da diverso tempo. E poi? Nuove valutazioni saranno fatte, aspettando magari un'occasione da cogliere. E come a gennaio, anche il nome di Choupo-Moting è tornato a circolare qua e là, senza conferme per il momento.