"Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell'Atalanta.prende 1,8 milioni... se compravamo ungli davamo 3 milioni e mezzo". Le frasi del manager Stefanohanno fatto il giro di web, giornali e testate in generale. Di cosa parla? Del presunto sperpero di denaro della Juventus in sede di mercato. Lo stesso Federico Cherubini, oggi direttore sportivo, indica il cambio di passo di Fabio, diventato "arrogante" per le cifre sborsate dopo aver raggiunto un certo status.Ecco, ma chi è quel 'cane' di cui parla Bertola? E' ampiamente probabile, se non certo, che il riferimento fosse generico. Come a dire: il più scarso della rosa guadagna quanto il più forte di una grande squadre come l'Atalanta. Ebbene, negli anni però qualcuno è stato bocciato in maniera rapida e a volte dolorosa (tradotto: si sono persi soldi). Nella gallery, ecco i possibili mirini di una frase del genere. Qualcuno ha dato tanto, qualcun altro ha dato niente. E secondo voi a chi si riferiva?