Un momento che molti tifosi della Juventus stavano aspettando:è a Torino e oggi è stato alla Continassa, come documentato dalle stories postate su Instagram . Da quando ha lasciato la Juve, almeno ufficialmente Alex non si era più rivisto all'Allianz Stadium, né al centro d'allenamento. Alla vigilia di una partita importantissima come quella contro il Villarreal, è tornato. Da capire se domani sarà presente anche allo stadio.