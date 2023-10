Juve-Verona è stata una partita particolarmente tesa e piena di episodi che fanno molto discutere. A dimostrazione di ciò, il titolo con cui apre in prima pagina Tuttosport. "Fino alla fine, alla faccia dell'arbitro', scrive il quotidiano, che aggiunge: "Feliciani non all'altezza, due gol annullati a Kean, uno per fuorigioco millimetrico, l'altro per un fallo discutibile, poi il rigore non concesso a Chiesa".