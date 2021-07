. Quanto è diverso il clima per il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rispetto all’estate del 2014, quando l’allenatore fu accolto superficialmente come un “nemico” per i trascorsi milanisti e per avere osato prendere il posto di Antonio Conte, un tempo eroe assoluto della curva, simbolo e capitano".Il racconto dei primi giorni del raduno bianconero arriva dalle pagine di Tuttosport, che parla di ritrovata Allegri-a. Il ritorno di Max porta sorrisi e certezze alla Continassa, che nei prossimi giorni si riempirà con i vari nazionali. "Capello cortissimo, forma fisica eccellente, Max insegue l’obiettivo, neppur così lontano, di diventare l’allenatore più vincente nella Torino che conta.", chiosa il giornale.