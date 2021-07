La Juventus si ritroverà domani alla Continassa per iniziare la nuova stagione agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non avrà tutti i calciatori a disposizione, ma inizierà a valutare i presenti per capire come muoversi sul mercato. ​Tra questi c'è, che secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport tenterà in ogni modo di convincere Allegri per rimanere alla Juventus come vice Alex Sandro. Il terzino ex Genoa è già alla Continassa, con un giorno d'anticipo. La "sfida" sarà con: uno rimarrà, l'altro andrà via in prestito.