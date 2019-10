L'allenatore della Turchia Senol Gunes è tornato a parlare dell'esultanza dei calciatori turchi con il saluto militare che ha scatenato la reazione di tutti i media in virtù dell'operazione militare che sta vedendo coinvolta la Turchia nei territori della Siria. "Mi aspetto un ambiente tranquillo, a volte ci sono delle provocazioni in tribuna, ma io mi rivolgo ai tifosi turchi: se vengono a vedere una partita è per il piacere di vedere calcio. Voglio che applaudano le due squadre, anche la Francia. Il calcio è fratellanza”“Non voglio parlare di politica, ma i nostri ragazzi potrebbero essere quei soldati. Non vorrei ci fosse nessun morto. Noi sosteniamo i nostri soldati, ma io sono contro ogni tipo di violenza”.