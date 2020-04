Se c'è un allenatore che conosce bene Dejan Kulusevski, questo è Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, Nazionale del nuovo acquisto bianconero. "Dejan è con noi da poco ma ha già dimostrato di avere un grandissimo potenziale. Lavora duro ed è molto rapido. Se continua così, starà in nazionale per molti anni", dichiara a La Gazzetta dello Sport.



RUOLO - "Intanto, una considerazione: da allenatore si apprezza sempre chi può giocare in tante posizioni. Sarà molto interessante vedere la sua evoluzione. Al momento, però, credo che con quella velocità sia perfetto per fare l’ala".



SALTO - "A quell’età la chiave è l’applicazione, vivere per il calcio e lavorare molto duro. Dejan finora ha dimostrato di avere tutto. Se devo trovare una ragione per una crescita così rapida, eccola".



PRONTO PER LA JUVE - "Lo spero, è ancora giovane. Come c.t., vuoi sempre che i tuoi giocatori stiano nei club migliori. Se continuerà a lavorare duro, in un sistema così buono come quello della Juve potrà crescere alla grande. Con quella velocità, quel controllo di palla e quella capacità di fare gol, io in lui vedo un po’ di Robben".



ITALIA - "Sì, penso che il calcio italiano sia di nuovo in crescita. L’Italia per me è una delle migliori nazionali al mondo, la qualità dei giocatori e le abilità tattiche dei vostri allenatori mi hanno sempre impressionato. La lista dei giocatori sarebbe lunga, però dico che Andrea Pirlo mi ha sempre fatto impazzire. Giocava a calcio con una tale grazia…".



IBRA - "Io credo abbia dimostrato che, se non avrà infortuni seri, potrà continuare a giocare ad altissimo livello. Zlatan per me è senza dubbio il miglior calciatore che abbiamo avuto".