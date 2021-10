, allenatore del Sudtirol, ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria per 2-0 sulla Juventus Under 23: "Sapevamo la forza dell’avversario, ha giocatori importanti dentro la rosa.I ragazzi sono stati eccezionali, faccio i complimenti a tutta la squadra e anche a quelli che sono entrati perché avevano bisogno di tutte le nostre forze per portare la partita a termine. Fino alla fine il risultato era in bilico, con un talento così grande in campo bisogna stare sempre attenti. I ragazzi sono stati molto bravi ad interpretare la partita, abbiamo fatto male all’avversario quando e dove potevamo farlo e ci siamo difesi con umiltà e grande efficacia con una squadra che in partita secca è una degli avversari più difficili. Palle gol? Se vogliamo trovare un elemento che dovevamo migliorare è far rimanere in bilico fino alla fine, nonostante avessimo le occasioni per chiuderla,La partita poteva diventare complicata"