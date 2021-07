Significativa in chiave Juve una dichiarazione di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, dopo l'amichevole a reti bianche contro il Sudtirol: "Obiang e Locatelli non c’erano, sono ancora due giocatori del Sassuolo, poi non so cosa accadrà con Locatelli. Mi aspetto di ritrovare Locatelli alla ripresa? Non lo so. Se il giocatore avrà possibilità di crescere il Sassuolo non glielo impedirà. Questa squadra è stata una vetrina anche per lui".

Manuel Locatelli, come noto, è l'obiettivo principale della Juventus per il centrocampo. Le trattative avanzano.