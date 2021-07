Una notte trascorsa a guardare il suo Santos, mentre il futuro resta in discussione. La Juve è una pista caldissima per Kaio Jorge, che nella notte avrà avuto modo di pensarci su guardando il 4-0 rifilato al Juazeirense. Lui non era in campo con il Santos perché non convocato, ma al termine della partitaallenatore del club, ha avuto modo di parlare del suo futuro.In conferenza stampa ha detto: "Se alla fine dovesse restare al Santos, la mia intenzione è quella di schierarlo in campo, ovviamente. Quello che ho potuto capire,. Se invece rimarrà, verrà utilizzato anche perché è importante per noi ed è difficile da sostituire.". La Juve ha fatto un'offerta di 1 milione più bonus al Santos, per arrivare a 2,5 complessivi.