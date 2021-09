Così, allenatore della Pro Vercelli, dopo la vittoria per 2-0 sulla Juventus Under 23 nella terza giornata del campionato di Lega Pro: "Onore al merito ad un avversario che a mio avviso ha una qualità superiore a tutte le altre non solo del nostro girone, ma anche degli altri gironi di Serie C. La Juve è una squadra che sa giocare a calcio benissimo, con giocatori di prospettiva come nessun’altra, noi abbiamo saputo tenere botta. A lunghi tratti abbiamo dovuto soffrire e lo abbiamo fatto bene."