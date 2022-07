Pierpaolo Rignanese, allenatore del Pinerolo, squadra di Serie D che ieri ha affrontato la Juve in amichevole, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: «Sensazioni? Sì, quella dell'entusiasmo nel loro gruppo. Era tangibile la percezione dell'inizio di un percorso nuovo e intrigante che sta dando stimoli».- «Anche qualcosa di più, perché il mister nell'intervallo si è premurato di venire di persona da me e dai miei giocatori per farci i complimenti. In generale, non ci saremmo mai aspettati una simile accoglienza da parte della società e dei giocatori, molto umili e disponibili anche per le foto ricordo a fine partita. È stata una piacevole conferma dei valori nel club bianconero».