Pierpaolo, allenatore del Pinerolo, squadra di Serie D che ieri ha affrontato la Juve in amichevole, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: «Ho visto una squadra fortissima, banale dirlo. Ma già anche in buona condizione atletica: non a caso, quando siamo stati contattati, la richiesta era di fare da sparring partner per una partitella di 45'. Alcuni giorni dopo i minuti sono saliti a 60 e, alla fine, ne abbiamo giocati addirittura 90».«Direi Zakaria: quando è entrato, nella ripresa, ha letteralmente giganteggiato. Lui e Kean, dal punto di vista fisico, sono impressionanti».