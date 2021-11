Davide, tecnico della Pianese, ha parlato dell'amichevole giocata alla Continassa contro la Juventus, finita 11-0: "Per loro è stata poco più di una sgambata, per noi ovviamente un’esperienza indimenticabile".- "Tra tutti i bianconeri - racconta nelle parole riportate da Tuttosport - è quello che aveva una marcia in più. Anche se rientrava da un infortunio l’ho visto in una ottima condizione atletica. Era la prima volta che lo osservavo da vicino, è veramente forte. 4 gol? E tutte reti di ottima fattura. In particolare un tiro da fuori area imparabile e poi si è reso protagonista di un dribbling in area in cui ha saltato 3-4 dei nostri difensori prima di andare in rete. E’ veramente un giocatore completo".- "L’attaccante brasiliano si è messo in evidenza per alcuni colpi importanti, mentre a centrocampo la regia è stata affidata ad Arthur. Noi abbiamo cercato almeno di segnare il gol della bandiera, Rugani e Pellegrini sono stati però attenti".- "Quattro campi di allenamento con caratteristiche diverse l’uno dall’latro, dall’erba al sintetico, per prepararsi soprattutto per le trasferta di Champions League a seconda di come è il campo degli avversari".