"È la verità, questa è la verità". Fa riflettere la reazione dial duro sfogo di, ripreso dalle telecamere di Amazon nel documentario All or nothing: Juventus, in uscita domani. L'attuale difensore bianconero, nell'intervallo del match contro il Benevento, si è scagliato duramente contro la squadra: parole dure (leggile qui), che hanno trovato d'accordo il portoghese, seduto a testa bassa mentre Bonucci gridava camminando nervosamente, con tutti gli altri in silenzio., sommessamente, con un tono di voce basso ma udibile, prima che Pirlo riprenda la parola per ripetere sostanzialmente quanto detto dal suo leader. Parole che però non sortiranno effetto: la Juventus, sullo 0-0 dopo i primi 45', perderà 1-0 per effetto del gol di Gaich.